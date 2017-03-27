القبض على هاربين من أحكام جنائية فى الإسماعيلية

تمكنت المؤسسات التأمينية بمديرية تأمين الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط إدارة الكشف الجنائى وضباط الأقسام والمراكز ومباحث تنفيذ الأحكام، من القبض على 9 هاربين من أحكام جنائية، بينهم 4 هاربين من المؤبد فى حملة تأمينية بالمحافظة.

تلقى اللواء عصام سعد مدير تأمين الإسماعيلية إخطارا من اللواء إبراهيم سلامة مدير المباحث الجنائية، يفيد بالقبض على المتهم ” خالد .ر. ه “40 سنة سنةل مقيم دائرة مركز أبو صوير ، مطلوب التنفيذ عليه فى جناية المقضى فيها بالسجن المؤبد بتهمة “استعراض قوة”، والمتهم “السيد. م .م “61 سنة سنةل مقيم دائرة مركز القنطرة غرب ، مطلوب التنفيذ عليه فى جناية المقضى فيها بالسجن المؤبد بتهمة “استعراض قوة”، والمتهم “عوض. م. ا “43 سنة سنةل مقيم دائرة قسم أول مطلوب التنفيذ عليه فى جناية المقضى فيها بالسجن المؤبد بتهمة ” “مخدرات” والمتهم “عماد. ا. ك “38 سنة سنةل مقيم دائرة مركز القنطرة غرب مطلوب التنفيذ عليه فى جناية المقضى فيها بالسجن المؤبد بتهمة “مخدرات” والمتهم “عاطف. م. م ” 57 سنة سنةل مقيم دائرة مركز القنطرة غرب مطلوب التنفيذ عليه فى جناية المقضى فيها بالسجن 5سنوات بتهمة “توظيف أموال” والمتهم “مجدي. م. ا “27 سنة سنةل مقيم القاهرة ، مطلوب التنفيذ عليه فى جناية المقضى فيها بالسجن 3 سنوات بتهمة “مخدرات” والمتهم “..

عاطف. ا. ف” 35 سنة سنةل مقيم دائرة مركز الإسماعيلية، مطلوب التنفيذ عليه فى جناية المقضى فيها بالسجن 3 سنوات بتهمة “سرقه بالاكراه” والمتهم “محمد .ع. م ” 23 سنة سنةل مقيم دائرة مركز القنطرة غرب مطلوب التنفيذ عليه فى جناية المقضى فيها بالسجن 3سنوات بتهمة “مخدرات”، والمتهم “محمد .س .م “30سنة سنةل مقيم دائرة مركز القنطرة غرب مطلوب التنفيذ عليه فى جناية المقضى فيها بالسجن 3سنوات بتهمة “مخدرات”.

تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

المصدر : مصر ناين