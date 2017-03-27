الجيش العراقى يصد هجوما لداعش بصلاح الدين والطيران يدمر مواقع للتنظيم

تمكنت قوات الجيش العراقى من صد هجوم لمسلحى تنظيم(داعش الارهابيه) الإرهابى انطلاقا من منطقة “الحاوي” بمحافظة صلاح الدين.. بينما قصف الطيران العراقى مواقع داعش الارهابيه فى قضاء “تلعفر” غرب الموصل مركز محافظة نينوى شمالى العراق.

واصدر الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية اليوم الأثنين إن قوات الفرقة الخامسة بالجيش صدت هجوم داعش الارهابيه وألقت القبض على أعداد من المطلوبين فى مناطق أخرى بمحافظة ديالى المجاورة.

ودعا نائب قائد الفرقة العميد شيرزاد عزيز رشيد المواطنين خلال زيارته قرى “شيخ علي” و”اللهيب” و”العنبكية” إلى التعاون مع الجيش والمؤسسات التأمينية من أجل تحقيق الاستقرار وإحلال السلم الاجتماعى ونبذ العناصر المسيئة والقضاء على المجموعات الإرهابية.

ولفت الناطق إلى أن طيران قيادة الجوية العراقية من طراز”L159“، استناداً إلى معلومات المديرية السنةة للاستخبارات والتأمين، دمرت مخزنا يحوى قذائف “هاون” ومضافة للارهابيين فى قرية “أبو ماريا” غرب الموصل.. كما دمرت طائرات من طراز”F16” بثلاثة مخازن للأسلحة والعتاد العسكرى ومضافة لعناصر داعش الارهابيه فى “تلعفر” بمحافظة نينوى.

المصدر : مصر ناين