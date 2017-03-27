هيئة قناة السويس تستقبل وفداً من الإعلاميين الأفارقة

استقبلت هيئة قناة السويس، اليوم الاثنين، وفداً رفيع المستوى من الإعلاميين الأفارقة الناطقين باللغة العربية، للتعرف على مستجدات مشروعات التطوير بالهيئة والمشروعات المستقبلية فى المنطقة، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحري الشوف لهيئة قناة السويس.

واصدر بيان من هيئة قناة السويس أن الوفد ضم 20 إعلامياً من مختلف وسائل الإعلام بجيبوتي ومالي والسودان وتشاد والنيجر ونيجيريا وتنزانيا وبوركينا فاسو وغينيا وجزر القمر، وذلك في إطار زيارتهم لمصر ضمن الدورة التدريبية الـ 18 التي ينظمها مركز التدريب والدراسات الإعلامية الشوف لوزارة الإعلام.

وشوف الحضور خلال الزيارة فيلماً تسجيلياً عن قناة السويس يروي مراحل إنشاء المجرى الملاحي وتطوره، ويجسد قصة كفاح الشعب المصري في الحفاظ علي هذا المرفق الحيوي، كما يتطرق إلى أهمية قناة السويس لحركة التجارة العالمية.

ثم استمع الحضور إلى شرح تفصيلي عن مشروع قناة السويس الجديدة، يوضح الأسس العلمية التي بُنى عليها المشروع، متضمناً أهميته في رفع تصنيف القناة من خلال تقليل وقت العبور والانتظار، وزيادة سنةل الأمان الملاحي، فضلاً عن تكامله مع مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس.

ومن جانبه عبر الوفد عن سعادته لتواجده في هيئة قناة السويس، وأشاد بمشروع قناة السويس الجديدة في خدمة حركة التجارة العالمية ومواكبة تطورات صناعة النقل البحرى.

في ختام الزيارة قام الضيوف بعمل جولة بحرية في قناة السويس الجديدة للتعرف على حجم الإنجاز على أرض الواقع



جانب من الوفد الإعلامى الإفريقى

المصدر : مصر ناين