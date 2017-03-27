إردوغان يهاجم معارضى التعديلات الدستورية يقنعون الفتيات بخلع الحجاب

هاجم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، معارضى التعديات الدستورية التى من شأنها توسيع صلاحياته، قائلًا : “الذين يعارضون التعديلات الدستورية كانوا يحاولون إقناع الشابات بخلع الحجاب، إنهم لا يحترمون النّاس أبدًا” بحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية TRT.

وأضاف فى كلمة له، اليوم، الإثنين، فى تجمع شبابى بولاية اسطنبول ” بالماضى كان يتم منع النساء من دخول الجامعات بالحجاب، والذى كان يمنعهن هو نفسه الذى يعارض التعديلات الدستورية اليوم”.

كما هاجم الرئيس التركى أيضًا البلدان الأوروبية التى حظرت تجمعات للأتراك وحزب العدالة والتنمية على أراضيها قائلًا : “هولندا منافقة وليست صادقة بأقوالها حول الحريات، إنهم يعيشون عصر الجاهلية الذى عشناه بالماضى”.

وشوف : “هولندا منعت وزير الخارجية من دخولها، ومنعت وزيرتنا من الوصول للقنصلية، أين هؤلاء من الحريات وحقوق الإنسان؟”.

المصدر : مصر ناين