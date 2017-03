صوفيا فيرجارا وآندى جارسيا ينضمان لفريق عمل فيلم Bent

انضمت النجمة الكولومبية صوفيا فيرجارا والنجم الكوبى الأمريكى آندى جارسيا فى بطولة فيلم “Bent” ومن المقرر أن يقوم بإخراج الفيلم بوبى موريسكو وهو الفائز بجائزة الأوسكار أفضل سيناريو عن فيلم “Crash” وذلك حسب موقع “the Hollywood Reporter“.

بينما أكد موقع “aldianews” أنه من المقرر البدء فى تصوير أحداث فيلم “Bent” خلال هذا الشهر فى أعداد من الأماكن فى روما.

النجمة صوفيا فيرجارا

وتدور أحداث فيلم “Bent” فى سياق من الإثارة والتشويق حول دانى جلايجر والذى يطلق سراحه من السجن فيخطط للانتقام من المتهم الذى كان السبب فى سجنه وقتل شريكه، وحدد القائمون على العمل أنه سيعرض خلال سنة 2018.

يذكر أن النجمة صوفيا فيرجارا قدمت أعدادا كبيرا من الأعمال الفنية الناجحة، سواء تليفزيونية أو سينمائية، ومن أبرزها “Meet the Browns” و”Men in Trees” و”The Cleveland Show” و”The Three Stooges” و”Fading Gigolo” و”Modern Family“، وغيرها.

المصدر : مصر ناين