حبس امرأة ضبط بحوزتها كيلو بانجو بالمنوفية

قررت نيابة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار محمد زيادة رئيس النيابة وتحت إشراف المستشار أحمد عبد الجواد المحامي السنة لنيابات المنوفية، حبس امرأة ضبط بحوزتها 5 كيلو بانجو، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقي اللواء خالد أبو الفتوح مدير تأمين المنوفية، إخطارا من العميد السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن الرائد رأفت نصار رئيس مباحث مركز قويسنا، من ضبط هدي ط 39 سنةا ومقيمة عزبة الهلالية الشوفة لمركز قويسنا وبحوزتها 5 كيلو بانجو، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها للواقعة بغرض الاتجار.

المصدر : مصر ناين