بالصور سكرتير عام البحيرة يشارك فى تشيع جثمان شهيد الواجب بسيناء

شهد قبل قليل اللواء مجدى عنانى سكرتير سنة المحافظة نائبا عنالباشمهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، مراسم الجنازة العسكرية للشهيد المجند بسام شهاب ابن مدينة دمنهور، الذى استشهد أمس على يد الإرهاب الأسود بشمال سيناء أثناء تأديته واجبه الوطنى بالعريش.

وانطلقت مراسم الجنازة وتم تشييع جثمان الشهيد من مسجد التوبة بدمنهور بعد صلاة الظهر، فى منتصف هتافات ضد أعداء الوطن من الإرهابيين، الذين يستهدفون امن وسلامة البلاد.

يذكر أن الشهيد المجند المقيم بشارع الهلال بمدينة دمنهور، كان على وشك إنهاء خدمته العسكرية خلال أشهر قليلة، ليبدأ حياته العملية والسير فى إتمام زواجه.



الجنازة العسكرية



اللواء مجدى عنانى سكرتير سنة المحافظة



جانب من الجنازة العسكرية



جثمان الشهيد بسام

المصدر : مصر ناين