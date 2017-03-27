بالصور الرقابة الإدارية بالفيوم تشن حملة للتأكد من توافر السلع

شنت الرقابة الإدارية بمحافظة الفيوم تحت إشراف العميد محمد رياض رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم، حملة برئاسة العقيد محمود عبد الآخر عضو هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم، ضمت مشبه ين عن قطاعات التموين والطب البيطري والصحة على فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة بمركز طامية وأعداد من محال بيع السلع الغذائية بالجملة.

وفي فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة تفقدت الحملة فرعي الشركة بمركز طامية وتم مراجعة السلع الموجودة لديهم للتأكد من توافرها قبل قدوم شهر رمضان، حيث تبين توفر أطنان من السكر والزيت والأرز بالمخازن وبدأت أعمال تجهيز الحصص التموينية المقرر توزيعها علي البطاقات التموينية بدءا من الشهر القادم طبقا للنظام الجديد للصرف الذي يتم من خلاله حصول كل فرد بالبطاقة على كيلو سكر، وآخر أرز وزجاجة زيت، وطالب مسئولو المخازن بتغيير نظام تعبئة الحصص التموينية في كراتين بدلا من الأكياس البلاستيكية التي تحتاج إلى مساحة كبيرة.



حملة للرقابة الادارية بالفيوم

جانب من حملة الرقابة الادارية

حملة للرقابة بالفيوم

زيت التموين

المصدر : مصر ناين