أمر ملكى بفرض وعاء ضريبى على منتجى النفط والمواد الهيدروكربونية بالسعودية

ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية اليوم الاثنين أن العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر أمرا ملكيا بفرض وعاء ضريبى على من يعمل فى إنتاج النفط والمواد الهيدروكربونية داخل المملكة.

واصدر ت الوكالة “يكون سعر ضريبة الدخل على الوعاء الضريبى للمكلف الذى يعمل فى إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية فى المملكة العربية السعودية… 50% للمكلف الذى يبلغ إجمالى استثماراته الرأسمالية فى المملكة مبلغا يزيد على 375 مليار ريال (مليار دولار).”

ولم يوضح البيان ما إذا كان الإعلان يتعلق بشكل مباشر بعملاق النفط السعودى أرامكو.

وتعتزم النظام السعودية طرح حصة من أرامكو للاكتتاب خلال السنة المقبل وكانت تدرس خفض الوعاء الضريبى للشركة لتسهيل عملية البيع.

وتدفع أرامكو حاليا رسوم امتياز قدرها 20 بالمئة إلى جانب ضريبة قدرها 85 بالمئة للنظام السعودية حسبما أفاد مسؤولون.

المصدر : مصر ناين