بالصور الرقابة الإدارية بالأقصر تشن حملات على المجمعات الاستهلاكية

شنت لجنة برئاسة مكتب هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة الأقصر، بالتعاون مع مديريات التموين والصحة والطب البيطرى، حملة تفتيشية على أعداد من الجمعيات الاستهلاكية المصرية 2000، وأعداد من أفرع مشروع جمعيتى لضبط الأسواق، وضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين قبل بدء شهر رمضان.

وقام أعضاء الطب البيطرى باللجنة خلال الحملات، بفحص جودة اللحوم والفراخ المجمدة ومدى تطبيق معايير وشروط الحفظ السليم لها، كما قام أعضاء التموين بالتأكد من أوزان السلع الأساسية.

وأنهت اللجنة أعمالها بضبط 8 كيلو أسماك ماكريل اسبانى، وكيلو كابوريا، و2800 جرام برجر دجاج مجمد، و1050 جرام فراخ بانيه، و1000 جرام برجر معلب منتهية الصلاحية، وكذلك نقص فى اوزان عبوات السكر والارز يصل الى 40 جرام فى بعض العبوات ونقص فى كميات الدقيق ، بالإضافة إلى سوء نظافة بعض المجمعات وتراكم المعدات وطفيات الحريق دون تكهينها وتم تحرير محاضر بذلك.

كما استمعت اللجنة لشكاوى أصحاب المحال التجارية الشوفة لمشروع جمعيتى التى تتضمن عدم توفر كميات السلع التموينية الأساسية المخصصة لهم طوال الشهر ، بطء وتعطيل إنهاء إجراءات التراخيص، إجبارهم على شراء سلع اوشكت صلاحيتها على الانتهاء فى فى المقابل الحصول على السلع الاساسية، الأمر الذى يضطرهم لتخفيض اسعارها وبيعها بالخسارة، وايضا عدم توافر المجمدات المدعمة التى تجذب المستهلكين.



رجال الرقابة الإدارية بالأقصر في حملات علي المجمعات الإستهلاكية

فحص اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية خلال حملة الرقابة الادارية

جانب من حملات الرقابة الادارية بمجمعات الاقصر الاستهلاكية

رجال الرقابة الادارية يفحصون مخازن المجمعات الاستهلاكية

الرقابة الادارية تضبط كميات اسماك ولحوم ودواجن منتهية الصلاحية بالاقصر

المصدر : مصر ناين