بالفيديو نائبة بالكنيست للسفير المصرى نفسى أزور القاهرة عشان أكل

بمناسبة مرور 38 سنةاً على توقيع اتفاقية السلام بين مصر والكيان الصهيونى ، حضر حازم خيرت، السفير المصرى فى تل أبيب، احتفالية بمركز التراث اليهودى المصرى بالعاصمة الالكيان الصهيونى ية، بحضور أعداد من أعضاء الكنيست.

وذكر موقع “ماكور” الالكيان الصهيونى ى، أن نائبة الكنيست الالكيان الصهيونى ية “كسانيا سبطلوفة”، الروسية الأصل، استغلت الفرصة للتعبير عن إلمامها باللغة العربية، وألقت كلمة بالعربية، واصدر ت للسفير المصرى، “أرغب فى زيارة مصر لآكل الحرانكش”.

وتطرقت “سبطلوفة” إلى زيارة السادات لالكيان الصهيونى بعد توقيع اتفاقية السلام، مشيرة إلى أهمية العلاقات المتبادلة بين الكيان الصهيونى ومصر، قائلة، “فى اعتقادى، لن يكون هناك تحسين فى علاقتنا من غير التقدم فى مسار السلام بيننا وبين الفلسطينيين”.

المصدر : مصر ناين