حبس عاطلين ضبطت بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية فى المنوفية

قررت نيابة مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار أحمد عبد الجواد، المحامي السنة لنيابات المنوفية، حبس 10 عاطلين ضبطوا وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة خلال حملة تأمينية أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كانت مديرية تأمين المنوفية، قد شنت حملة مكبرة استهدف الخارجين عن القانون بمركز الشهداء برئاسة الرائد محمد عبد المعبود رئيس مباحث الشهداء وتحت إشراف اللواء خالد ابو الفتوح مدير تأمين المنوفية، العميد السيد سلطان مدير المباحث الجنائية بالمنوفية وأسفرت الحملة عن ضبط كل من “محمد. ح” 31 سنةا ومقيم بقرية سرسموس وبحوزته سلاح أبيض سكين، و”محمد .م.” 30سنةا ومقيم بقرية سرسنا وبحوزته سلاح أبيض سكين، و”أحمد ع.م” 19 سنةا ومقيم بقرية ميت شهالة وبحوزته 7 تذاكر هيروين، و250 جنيها، وهاتف محمول، و”أيمن ع.ر.” 28 سنةا ومقيم بقرية كفر الجمالة بمركز الشهداء وبحوزته، و19 قطعة حشيش، و60 جنيها، وهاتف محمول ومطواة.

وتضمن المتهمون “إبراهيم .خ.ص” مقيم بقرية سرسموس وبحوزته سلاح نارى وفرد خرطوش، و”محمد.ع.د.” 40 سنةا بائع متجول ومقيم بقرية سرسنا وبحوزته 52 قرصا مخدرا، ومقص حديدى، وهاتف محمول، و”محمد.ر. و” مقيم بقرية كفر الجمالة وبحوزته 13 قطعة حشيش، وهاتف محمول، ومطواة، و”عبد السلام .م.” 40 سنةا ومقيم بقرية كفر الجمالة وبحوزته سلاح نارى، و13 قطعة حشيش، و”عماد .ع.ع” 45 سنة مقيم بالشهداء وبحوزته 390 قرص منشطات جنسية، وهاتف محمول، و”أحمد.م” 28 سنةا عاطل ومقيم بقرية كفر الجمالة وبحوزته 22 قطعة حشيش، وهاتف محمول وتم تحرير محاضر بالوقائع وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

المصدر : مصر ناين