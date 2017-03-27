محافظ الشرقية تمويل ألف مشروع من برنامج مشروعك بقيمة مليون

أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية ، أن إجمالي حجم القروض ،المقدمة من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية ” مشروعك ” قد بلغ 315 مليون و560 ألف جنيه بمدن ومراكز وقرى المحافظة لتمويل أعداد 5303 مشروعاً ،متصنف اً وتوفير 18 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة .

وأشار المحافظ في بيانا ، أن مركز ومدينة الزقازيق جاء في المركز الأول ،حيث بلغ حجم القروض المقدمة به 63 مليون و452 ألف ،يليه مركز بلبيس بإجمالي قروض 41 مليون و279 ألف جنيه ،ومركز أولاد صقر بإجمالي قروض 32 مليون و 806 ألف جنيه .

ووجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية ،بتسهيل إجراءات منح القروض ،والتيسير على المتقدمين للحصول عليها ،لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة .

وأظهر المحافظ أن برنامج مشروعك يساهم في القضاء على البطالة بين الشباب ،وتقديم قروض ميسرة تساعد في عمل المشروع المناسب للشباب الباحث عن فرصة عمل حقيقية ،توفر له حياة كريمه وتحسن مستوى معيشتهم ،وتساهم في خلق فرص عمل حقيقية مباشرة وغير مباشرة لتحقيق التنمية المستدامة في كافة مجالات العمل .

المصدر : مصر ناين