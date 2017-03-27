الأهلى لـ جوزيه بعد الاعتزال وداعا لمن لم ير منافسوه يوما

حرص النادى الأهلى على توجيه رسالة وداع لمدربه الأسطورى مانويل جوزيه، بعد إعلان اعتزاله التدريب كرة القدم نهائيا.

وكتب الحساب الرسمى للقلعة الحمراء عبر موقع التدوينات الصغيرة “تويتر”: “وداعا لمن أقر قانون الغابة.. وداعا لمن أسعد جماهير المارد الأحمر ولم ير منافسوه يوما أبيض فى حضوره”.

وحقق مانويل جوزيه العديد من الإنجازات والبطولات مع النادى الأهلى، أبرزها الحصول على المركز الثالث والميدالية البرونزية فى بطولة كأس العالم للأندية 2006 فى اليابان، كما يعد من أفضل المدربين الأجانب فى تاريخ النادى الأهلى.



جوزيه

المصدر : مصر ناين