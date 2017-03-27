إيسيسكو تمنح وسامها الذهبى لوزيرة التعليم السودانية

منحت المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم (إيسيسكو) اليوم الاثنين، وزيرة التربية والتعليم السودانية سعاد عبد الرازق، وسام الإيسيسكو الذهبى تقديرا لجهودها فى تنفيذ مشروعات المنظمة.

وأوضح أمين سنة المنظمة، الدكتور عبد العزيز التويجري، خلال زيارته لوزارة التعليم السودانية اليوم الاثنين، عن تقديره الكبير للجهود المبذولة من جانب الوزيرة تجاه أعداد من الدول الأخرى، مشيرا إلى توقيع المنظمة لأعداد من برامج التعاون مع كلية أفريقيا العالمية ومنظمة الدعوة الإسلامية بالسودان، بجانب اطلاعهم على مشروع سنار عاصمة للثقافة الإسلامية.

من جانبها، أوضح ت وزير التربية والتعليم السودانية عن امتنانها بتقدير المنظمة، وتعاونها مع السودان، وقدمت شرحا لجهود وزارتها، فى دعم دولتى إريتريا وتشاد، بأعداد من المشروعات المتعلقة بطباعة المنهج العربي، وتقديم 3 ملايين كتاب للدولتين، فضلا عن تدريب 150 معلما من اريتريا.





المصدر : مصر ناين