وزير المالية السعودي خفض الضرائب على أرامكو لن يضر المالية العامة للدولة

اصدر وزير المالية السعودية محمد الجدعان اليوم الاثنين إن خفض الضرائب التى تدفعها شركة أرامكو للنظام لن يضر بالأوضاع المالية للدولة ويصب فى المصلحة الاستراتيجية للمملكة.

واصدر الجدعان فى بيان “أى انخفاض فى إيرادات الضرائب المفروضة على الشركات المنتجة للنفط والمواد الهيدروكربونية السنةلة فى المملكة سيتم تعويضه بتوزيع أرباح مستقرة من قبل تلك الشركات التى تملكها الدولة، وتدفقات مالية أخرى تُدفع للنظام بما فى ذلك التدفقات الناتجة عن أرباح الاستثمارات.”

وكان أمر ملكى حدد ضريبة دخل على أرامكو بأثر رجعى اعتبارا من الأول من يناير كانون الثانى عند 50 بالمئة. وكانت الشركة من قبل تدفع 85 بالمئة بحسب مسؤولين سعوديين.

ويبدو أن تخفيض الضرائب يهدف إلى تسهيل الطرح السنة الأولى المزمع لأسهم أرامكو السنة القادم والمتوقع أن يكون أكبر طرح للأسهم فى العالم.

المصدر : مصر ناين