مارين لوبان تنفى تلقى أى دعم روسى رغم نقص التمويل

اصدر ت مارين لوبان مرشحة اليمين المتطرف فى انتخابات الرئاسة الفرنسية اليوم الاثنين، إنها لم تدبر بعد كل التمويل الذى تحتاجه لحملتها الانتخابية رغم بقاء أربعة أسابيع فقط على بدء التصويت.

ومجددا شكت زعيمة حزب الجبهة الوطنية، التى تظهر استطلاعات الرأى أنها فى المرتبة الثانية فى السباق الرئاسي، من أن البنوك الفرنسية ترفض إقراضها.

واصدر ت فى تصريحات لراديو (أوروبا 1) بعد زيارة لموسكو الأسبوع الماضى التقت خلالها بالرئيس فلاديمير بوتين إنها لم تتلق أى دعم مادى من روسيا ولا أى مؤسسة مالية روسية لكنها تحاول الحصول على قرض من بنك أجنبي.

وأضافت: “أنا مضطرة… فأنا ممصنف ة من الاقتراض من بنوك فرنسية والآن أتعرض للتوبيخ لطلب قرض من بنك أجنبي. ماذا يفترض أن أفعل؟ … أقرضت البنوك الفرنسية كل مرشحى الرئاسة عداي.”

واصدر بنك فرنسى واحد هو سوستيه جنرال، إنه لا يقرض أى حزب سياسي. ورفضت بنوك رئيسية أخرى التعليق على الأمر.

وفى 2014 اتضح أن حزب الجبهة الوطنية تلقى قرضا من مصرف روسى قيمته تسعة ملايين يورو.

وأصبح تدخل محتمل من جانب روسيا فى سير الانتخابات فى الغرب قضية أكثر حساسية منذ اتهمت مؤسسات مخابرات أمريكية وكالات روسية بالجرى وراء للتأثير فى نتيجة الانتخابات الرئاسية فى الولايات المتحدة عبر القرصنة الإلكترونية وهو أمر نفته موسكو.

المصدر : مصر ناين