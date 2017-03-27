حسام البدرى احتفظ بتقييم الإيفوارى كوليبالى لنفسى

أكد حسام البدرى المدير الفنى للأهلى، أن فرص مشاركة الإيفوارى سليمانى كوليبالى مهاجم الفريق فى المباريات خلال الفترة المقبلة موجودة لكن سيتم تفعيلها فى الوقت المناسب.

واصدر البدرى فى تصريحات لـ”اليوم السابع”: “تقييم كوليبالى احتفظ به لنفسى وعموما هناك معايير معينة ومحددة يلجأ لها الجهاز الفنى لاختيار العناصر التى تشارك فى المباريات”.

وشوف: “لا يوجد فى عُرف كرة القدم ما يقول إن المدير الفنى عليه أن يدفع بلاعب فى أى مباراة رسمية لكى يتم تجهيزه خلالها لما هو قادم، الأهلى ناد كبير ومُطالب دائما بحصد البطولات، كما أننا نكون مرتبطين بوقت معين خلال أى مواجهة، وهو ما يجعلنا كجهاز فنى نكشف دائما عن العناصر الجاهزة والقادرة على صناعة الفارق لإشراكها”.

ولم يشارك كوليبالى إلا لدقيقة ونصف مع الأهلى فى مباراة الداخلية بكأس مصر، وخرج بعدها من حسابات الجهاز الفنى.

المصدر : مصر ناين