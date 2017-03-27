محافظ قنا يكرم اوائل المسابقة العلمية على مستوى جنوب الصعيد

كرم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا الطلاب الحاصلين على المركز الاول بالمسابقة العلمية ” اوائل الطلبة ” التى تم تنظيمها على مستوى قطاع جنوب الصعيد بحضور عمرو شحاته وكيل مديرية التربية والتعليم بقنا والدكتور عربى ابوزيد مدير إدارة قوص التعليمية وسعيد حسن رئيس مجلس امناء المحافظة وهدى المغربى رئيس مجلس مدينة قوص .

أظهر الهجان إن أعداد من الطلاب الذين شاركوا فى المسابقة ونجحوا فى الحصول على المركز الاول 9 طلاب منهم 6 طلاب من مدرسة جراجوس الثانوية المشتركة و3 طالبات من مدرسة التجارة بنات بإدارة قوص التعليمية مشيرا انهم حققوا المركز الاول على مستوى محافظات ( أسوان – الاقصر – قنا – سوهاج – جنوب سيناء ) ليتأهلوا للتصفية النهائية بمسابقة اوائل الطلبة على مستوى الجمهورية التى ستقام بمحافظة الغردقة يوم 22 أبريل المقبل .

وأكد الهجان للطلاب بأن هذا التفوق يعتبر بداية لتحقيق طموحات أكبر لبناء حياة علمية ناجحة يفيدوا بها أنفسهم والمجتمع وأن المحافظة تجرى وراء لتهيئة كافة السبل اللازمة لضمان استمرار تفوقهم كما أكد خلال لقائه بالطلاب الأوائل على ضرورة مواصلة مسيرة النجاح لخدمة وطنهم لافتا ان تكريم الطلاب يأتى تشجيعا لهمعلى الاستمرار فى التفوق.



محافظ قنا يكرم اوائل المسابقة العلمية

المصدر : مصر ناين