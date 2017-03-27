الأموال العامة تستعجل تقرير لجنة الصوت بواقعة رشوة موظفى الضرائب

استعجلت نيابة الأموال بشرق القاهرة الكلية، اليوم الاثنين، تقرير لجنة خبراء الصوت فى واقعة ضبط موظفين بالضرائب العقارية أثناء تقاضيهما رشوة 150 ألف جنيه، من صاحب سلسلة محلات تجارية بمدينة نصر.



يأتي ذلك بعد أن تقدم المبلغ ببلاغ ضدهما أمام مباحث الأموال السنةة، يفيد بطلب كل “محمد س ا” 42 سنة، موظف بالضرائب العقارية، و”عصام أ ش” 44 سنة، زميله، رشوة مالية نظير تخفيض قيمة استحقاق ضريبة عقارية على مبنى بمدينة نصر، وتقدر بمبلغ مليون جنيه، حيث زعموا قدرتهم على تخفيض الضريبة للنصف نظير تحصلهما على مبلغ 150 ألف جنيه.



وكانت النيابة قد استدعت الضابط مجري التحريات في الواقعة، لسماع أقواله وأمرت بعرض المتهمين على لجنة من خبراء الصوت لمطابقة أصواتهم بتسجيلات مباحث الأموال السنةة المضبوطة لهم.

المصدر : مصر ناين