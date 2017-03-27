مرتضى منصور الزمالك لن يفاوض متعب إلا بعد رحيله عن الأهلى

أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، عدم الدخول فى مفاوضات نهائيا مع عماد متعب مهاجم النادى الأهلى، إلا بعد انتهاء علاقة اللاعب بشكل نهائى مع ناديه.

وشهدت الساعات الماضية أزمة كبرى داخل النادى الأهلى بعد تصريحات عماد متعب، التى هدد خلالها بالرحيل عن القلعة الحمراء ل عدم منحه فرصة المشاركة فى المباريات بشكل منتظم.

اصدر مرتضى منصور فى تصريحات إذاعية، إن الزمالك لن يتفاوض مع عماد متعب نهائيا إلا فى حالة إنهاء عقده مع النادى الأهلى بشكل رسمى.

كما شدد مرتضى منصور على تلقى نادى الزمالك، عرضا إنجليزيا لشراء الثنائى طارق حامد وعلى جبر لاعبى الفريق بخلاف تلقى محمود كهربا عرضا من أحد الأندية السعودية للحصول على خدماته فى المقابل 15 مليون يورو.

وعلق رئيس الزمالك على الأنباء الخاصة بتفاوض النادى الأهلى مع على جبر قائلًا: “هذا يسمى تحرش رياضى”.

المصدر : مصر ناين