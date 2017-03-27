طب المنوفية تطلق حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي مجانا غدا الثلاثاء

تبدأ بكره الثلاثاء كلية طب المنوفية حملتها للكشف المبكر عن سرطان الثدي ،بالتعاون مع البرنامج القومي لصحة المرأة بوزارة الصحة و السكان ، لإجراء الكشف الطبي علي السيدات فوق سن 40 سنة، و فحص الثدي بأشعة الماموجرام ،تحت رعاية الدكتور معوض الخولي رئيس كلية المنوفية و الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الكلية للدراسات العليا و البحوث ،والدكتور أحمد جمال الدين عميد كلية الطب والدكتور محمود قورة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع .

وأضاف الدكتور محمود قورة ،أن هذا الحملة تأتي في إطار مبادرة الكلية ،التي أطلقتها هذا السنة في مؤتمرها السنوي معا ضد السرطان، ويتم الفحص داخل سيارة مجهزة موجودة أمام المستشفي التخصصي ووحدة الرنين المغناطيسي ،تبدأ في استقبال السيدات من التاسعة صباحا .

من ناحية أخرى إفتتح اليوم رئيس كلية المنوفية معرض المنتجات الطبيعية ،لسم النحل الغذائية والعلاجية ،المقام على هامش ورشة العمل الثانية ،تحت عنوان الإستخدامات الغذائية والعلاجية لمنتجات نحل العسل، والتى نظمها قسم الحشرات الإقتصادية والحيوان الزراعى بكلية الزراعة كلية المنوفية ،بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أكد الخولى على أهمية هذه الورشة لكون منتجات عسل النحل ،من أحد أهم المنتجات التى لاضرر فيها على الإنسان ،مشيرًا إلي أن تلك الورشة تعد باكورة تعاون بين الكلية ومدينة الأبحاث العلمية ببرج العرب.

كما أشار إلى أهمية دور كلية الزراعة فى حل المشكلات الموجودة مجتمعًا ،فهى تمتلك العلم والمعرفة ،وتتميز بالكفاءات والقدرات والعلوم النافعة في تطوير المجتمع والرقى به.



جانب من افتتاح المعرض



رئيس الكلية فى المعرض



منتجات المعرض

المصدر : مصر ناين