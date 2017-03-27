عمرو يوسف يحتفل بعيد ميلاد كندة الأول بعد زواجهما كل سنة وأنتى

حرص النجم عمرو يوسف على تهنئة زوجته النجمة كندة علوش بعيد ميلادها الأول منذ زواجهما، بكلمات رومانسية عبر حسابه على موقع تبادل الصور “إنستجرام”.

ونشر عمرو صورة تجمعهما، معلقا عليها قائلا: “كل سنة وأنت طيبة كل سنة وأنت أجدع وأطيب واحدة فى الدنيا.. كل سنة وأنت حبيبتى”.



عمرو يوسف

ومن ناحية أخرى هنأت الفنانة التونسية هند صبرى، صديقتها كندة علوش عبر حسابها على “إنستجرام”، قائلة: “كل سنة وإنتى جميلة ومحبة وذكية يا كندوشة”.

وبالشبه كتبت الفنانة سيرين عبد النور: “كل سنة تكون حلوة وناجحة شبه هل السنة مليانة حب ونجاحات كل سنة وانت بخير يارب”.



سيرين عبد النور



هند صبرى

المصدر : مصر ناين