محافظ الإسكندرية يوقع بروتوكول تعاون مع هيئة الإستشعار من البعد للنهوض

وقع الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية ، اليوم بمقر وزارة التعليم العالي و بإشراف وحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والكشف العلمي ، بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء يشبه ها الدكتور محمود حسين القائم بأعمال رئيس الهيئة، والهيئة السنةة لتنمية الثروة السمكية يشبه ها دكتور خالد الحسني رئيس مجلس إدارة الهيئة، والشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية يشبه ها اللواء حمدي بدين رئيس مجلس إدارة الشركة

وخلال كلمته شكر المحافظ الوزير على دعمه للمسيرة التعليمية وخاصة بعد حضوره أمس مجلس كلية الإسكندرية وتفقده للكلية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ومشاركته فى مجلس إدارة مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات والتكنولوجيا مؤكدا أن دعم التعليم هو الأساس لإحداث التنمية والنقلة الحضارية ، وأشار إلى الدور الهام الذي تقوم به كلية الإسكندرية كمرجع استشاري هام لكل المشروعات التنموية بالمحافظة.

على الصعيد ذاته أكد سلطان فى بيان له اليوم ، على أهمية البروتوكول لتنمية الثروة السمكية ببحيرة مريوط وتوفير فرص عمل أفضل للصيادين ولمنع التعدي على أرض البحيرة وتقديم حلول لتحقيق التنمية المستدامة بها ورصد أية تعديات تقع عليها ومراقبة التغيرات التي تطرأ عليها واختيار أنسب المواقع الإستثمارية ورصد تطور للمنشأة العشوائية لتحديد أفضل المواقع للامتداد العمراني ورصد وتتبع ملوثات البحيرة بكافة أنواعها. لافتا بأنه سيتم فى أسرع وقت ممكن تحديد خطوات تنفيذ البروتوكول ، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة مراعاة البعد الاجتماعي للصيادين والحفاظ على مصدر رزقهم و تنمية البحيرات وحسن استغلالها.

وأشار سلطان بأنه تم التنسيق مع هيئة الثروة السمكية لمد المجمعات الاستهلاكية بكميات أسماك كبيرة بأسعار مناسبة لمواجهة جشع التجار ولمنع استغلال نقص الثروة السمكية بالأسواق ، وتم الاستماع الى شرح تفصيلي لمساحة البحيرة حيث تقع على ما يقرب من ١٥ الف فدان وتتكون من ٤ أحواض ووادى مريوط بطول ٤٨كم على امتداد محور التعمير كما توجد مزارع الاستزراع السمكي بمساحة ٥٢٠٠ فدان.

يأتى هذا في إطار خطة المحافظة لتحقيق الاستفادة الكبرى من كافة نتائج الدراسات والمشروعات الكشفية وقواعد البيانات والمعلومات التي تزخر بها الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، مستخدمة في ذلك أحدث التكنولوجيات.



جانب من اللقاء

خلال الاستماع للشرح

توقيع البروتوكول

كلمة المحافظ خلال اللقاء

المصدر : مصر ناين