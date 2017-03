أنطونيو بانديراس أفضل ما فى مسيرتى الفنية لم يأت بعد

أكد النجم الأسبانى أنطونيو بانديراس الذى عانى مؤخرا من نوبة قلبية أنه جاهز للعمل من جديد بعد أن تعافى تماما، حيث كشف لموقع “aldianews” أنه ينتظر تقديم شخصية “بابلو بيكاسو” فى فيلم من إخراج كارلوس سورا والذى يسرد العملية الإبداعية للرسم الشهير “Guernica“.

أنطونيو بانديراس

واصدر إن أفضل ما فى مسيرته الفنية لم يأت بعد وأنه يتمنى أن يعود للإخراج من جديد وهو المكان الذى شعر خلاله أنطونيو بمتعه شديدة.

وأعلن أنه عندما ينظر إلى الوراء وتحديدا “فى بداياته” ويغلق عينيه يشعر أن كل ما حدث له هو “شبه حلم”.

يذكر أن النجم الأسبانى الشهير قدم أعدادا كبيرا من الأعمال الفنية الناحجة، التى حصدت سلسلة طويلة من إشادات النقاد والمعنيين بالسينما، ومن أبرزها ” If They Tell You I Fell “” و”El acto” و”The Mambo Kings ” و” The Skin I Live In ” و”” Machete Kills ” و” Knight of Cups ” وغيرها الكثير.

