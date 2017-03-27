تشكيل جهاز الزمالك الجديد مع الأجنبى رحيل حلمى وجلال فقط وعودة

وضع مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، التصور الخاص بتشكيل الجهاز الفنى للفريق الكروى، عقب الإعلان عن تولى مدير فنى أجنبى المسئولية الفنية خلفا لمحمد حلمى المدير الفنى الحالى.

ومن المنتظر أن يرحل عن جهاز الزمالك محمد حلمى المدير الفنى وخالد جلال المدرب السنة، بينما سيعود محمد صلاح المدرب السنة السابق، ويستمر باقى أعضاء الجهاز الفنى.

وسيكون تشكيل الجهاز الفنى للزمالك مكونا من المدير الفنى الأجنبى ومعاونيه ومحمد صلاح مدربا سنةا ومحمد صبرى مدربا وأيمن طاهر مدرب حراس مرمى، وماركو رودريجو مدرب أحمال، وحمادة أنور مدير إدارى وإسماعيل يوسف مدير كرة.

المصدر : مصر ناين