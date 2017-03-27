الداخلية وفاة خفير نظامى بدمياط أثر إطلاق مجهولين خرطوش عليه

أعلنت وزارة الداخلية وفاة خفير نظامى بدمياط اثر اطلاق مجهولون خرطوش عليه أثناء توجهه لعمله.

واصدر ت وزارة الداخلية، فى بيان لها، أنه تبلغ للمؤسسات التأمينية بمديرية تأمين دمياط من مستشفى دمياط السنة، باستقبال الخفير النظامى مسعود عبدالله حسن “من قوة مركز واجبة دمياط” مصاباً بجروح متفرقة بالجسم نتيجة إصابته بعدة طلقات خرطوش.

وأضافت الداخلية، أنه بإنتاصدر المؤسسات التأمينية وبمناقشته أكد أنه أثناء توجهه لعمله مستقلاً دراجته اللهيب ية وأثناء تواجده بناحية عزب النهضة ،فوجئ بمجهولين يستقلان دراجة نارية أطلق أحدهما أعيرة نارية “خرطوش” تجاهه مما أدى إلى إصابته المنوه عنها وفرا هاربيَن، وعُثر بمكان الحادث على 3 فوارغ لطلقات الخرطوش، وفى وقت لاحق توفى الخفير متأثراً بإصابته، فتم تشكيل فريق كشف للوقوف على ملابسات الحادث وضبط مرتكبيه.

المصدر : مصر ناين