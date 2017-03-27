الجيش الجزائرى يكتشف متفجرات ومعدات تفجير وألغاما شرقى البلاد

اكتشفت قوات الجيش الجزائرى كمية من المواد المتفجرة ومعدات تفجير وألغام تقليدية الصنع فى ولاية “تيزى وزو” الواقعة شرق البلاد .

وذكرت وزارة الدفاع الوطنى الجزائرية- فى بيان لها اليوم الاثنين، أنه :” فى إطار مكافحة الإرهاب وعلى إثر عملية كشف وتفتيش، تمكنت قوات الجيش الوطنى الشعبى الشوفة لقطاع العمليات بولاية “تيزى وزو” بالناحية العسكرية الأولى من اكتشاف كمية من المواد المتفجرة ومعدات تفجير وأربعة ألغام تقليدية الصنع ” .

وأضاف البيان أن ” قوات الجيش ضبطت بالتنسيق مع مصالح الجمارك شاحنة ومركبتين رباعيتى الدفع وتسعة أطنان من المواد الغذائية وستة مؤسسات كشف عن المعادن وخمسة مطارق ضغط و12 مولدا كهربائيا بكل من “تمنراست” و”برج باجى مختار” و”عين قزام” بالناحية العسكرية السادسة”.

ومن جهة أخرى”ضبطت قوات الجيش الوطنى الشعبى وعناصر الدرك الوطنى 13 مهاجرا غير شرعى من جنسيات مختلفة بكل من “أدرار” و”ورقلة” و”عين قزام”.

المصدر : مصر ناين