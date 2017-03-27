كرة السلة يشارك فى تصفيات أفريقيا للناشئات بكينيا

قرر اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة، مشاركة منتخب الناشئات تحت 16 سنة بقيادة محمد حامد المدير الفنى، فى تصفيات المنطقة الخامسة الأفريقية، التى تقام بكينيا فى الفترة من 27 مايو إلى 4 أبريل المقبل.

تصفيات كرة السلة مؤهلة لأمم أفريقيا

ترجع أهمية المشاركة فى التصفيات الأفريقية، لأنها مؤهلة لبطولة أمم أفريقيا لكرة السلة التى ستقام بموزمبيق فى الفترة من 4 إلى 12 أغسطس المقبل.

منتخب كرة السلة تأهل إلى تصفيات المونديال

على مستوى منتخبات الكبار نجح منتخب سيدات كرة السلة فى التأهل إلى بطولة أمم أفريقيا التى ستقام بمالى من 15 إلى 24 سبتمبر بعد الفوز فى التصفيات، التى أقيمت باستاد القاهرة الشهر الجارى، بعد الفوز على المنافسين كينيا وأوغندا، والمؤهلة لكأس العالم بالصين 2019.

يذكر أن منتخبى كرة السلة رجال وسيدات شاركن فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا، وقد أقيمت باستاد القاهرة مارس الجارى، ونجح منتخب الرجال فى التأهل إلى تصفيات كأس العالم نوفمبر 2017.

المصدر : مصر ناين