الرقابة الإدارية ترصد تجاوزات فى تخزين السلع الغذائية بشرم الشيخ

شنت الرقابة الإدارية بمحافظة جنوب سيناء حملاتها على المجمعات الاستهلاكية بمدينة شرم الشيخ، برئاسة المقدم محمد رمضان عضو هيئة الرقابة الإدارية بجنوب سيناء، وأعضاء من التموين والصحة والطب البيطرى لمراقبة المخزون الاستراتيجى للسلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية التموينية ورصد جميع المخالفات الصحية والإدارية بها، بالإضافة رصد مخالفات الأوزان وتاريخ الصلاحية.

واستهدفت الحملة فروع المجمعات الاستهلاكية التموينية بقطاعات السوق التجارى القديم والرويسات والهضبة، ورصدت الحملة بعض التجاوزات والتى تشبه ت فى سوء تخزين بعض المواد الغذائية وقام أعضاء الحملة من مديرية الصحة بأخذ عينات من المنتجات لتحليلها والتأكد من سلامتها.

وأكد أعضاء هيئة الرقابة الإدارية توافر كافة السلع التموينية والمواد الغذائية واللحوم والاسماك والدواجن والخضروات بكميات كافية للمستهلكين على مستوى المدينة.



حملة الرقابة الإدارية أثناء التفتيش



عضو الرقابة الإدارية

المصدر : مصر ناين