أبوظبى تمنح الإنتربول الدولى مبلغ مليون يورو لدعمه فى مكافحة الجريمة

أعلنت دولة الأمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، منح منظمة الواجبة الدولية “إنتربول” مبلغ 197 مليون درهم (50 مليون يورو) بهدف دعم جهود المنظمة فى “مكافحة الجريمة العالمية والإرهاب“.

وجاء الإعلان عن المنحة عشية افتتاح منتدى تأمينى فى ابوظبى تحت شعار “التعاون من أجل التأمين” تشارك فيه منظمة ” إنتربول ” و”مؤسسة الإنتربول من أجل عالم أكثر أمانا” الشوفة لها.

ومن المقرر أن تتواصل أعمال المنتدى الى أن الخميس بحضور وزراء ومسؤولين تأمينيين، على أن تتركز الاجتماعات حول سبعة مواضيع هى “الإرهاب، الجرائم الإلكترونية، التراث الثقافي، والمجتمعات المعرضة للخطر، جرائم السيارات، المخدرات، البضائع غير المشروعة”، وفقا للمنظمين.

واصدر العميد حمد عجلان العميمي، مدير سنة الواجبة الجنائية الاتحادية فى وزارة الداخلية الإماراتية، إن دعم بلاده المالى لمنظمة ” إنتربول ” يؤكد: “التزامها المتواصل بضمان تأمين المجتمع الدولى وسلامته، بقدر حرصها على تعزيز التأمين والاستقرار فى الدولة”، بحسب ما جاء فى بيان رسمي.

كما نقل البيان عن يورغن ستوك، الأمين السنة لمنظمة ” إنتربول “، قوله “أصبحت التهديدات الناجمة عن الارهاب والجريمة المنظمة والجرائم الإلكترونية أكثر تعقيدا من أى وقت مضى، وهو ما يتطلب من الإنتربول القيام بدور اكبر لتحقيق التعاون الدولى للواجبة“.

وتعتمد دولة الإمارات العربية المتحدة قانونا صارما لمكافحة الإرهاب منذ 2014، يشمل عقوبة الإعدام. وتصنف الدولة الخليجية الغنية بالنفط 83 جماعة إسلامية فى خانة التنظيمات “الإرهابية”، بينها تنظيم القاعدة، وتنظيم داعش الارهابيه، وجماعة الالجماعه الارهابيه المسلمين.

ودولة الإمارات عضو فى التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة لمقاتلة تنظيم داعش الارهابيه فى سوريا وفى العراق.

المصدر : مصر ناين