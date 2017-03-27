ستانلى يخطر الزمالك برغبته فى البقاء

أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، تواصله مع النيجيرى ستانلى مهاجم الفريق المعار من نادى وادى دجلة للتعرف على رغبته فى الاستمرار مع الفريق من عدمه.

اصدر مرتضى منصور فى تصريحات إذاعية، إن ستانلى أكد له رغبته فى الاستمرار داخل صفوف الزمالك وشراء عقده بشكل نهائى عقب انتهاء الإعارة، خاصة أن هناك بندا فى العقد يسمح للزمالك بضم المهاجم النيجيرى حال سداد مليون و500 ألف دولار.

وترددت فى الآونة الأخيرة أنباء قوية حول دخول النادى الأهلى فى مفاوضات مع وادى دجلة للحصول على خدمات ستانلى، عقب انتهاء إعارته لنادى الزمالك.

المصدر : مصر ناين