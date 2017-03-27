عصام عبد الفتاح حكم الفيديو سيتم استخدامه فى بعض مباريات القسم الثانى

أكد عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على لجنة الحكام، أنه سيتم استخدام تقنية حكم الفيديو، فى بعض مباريات القسم الثانى، قبل تطبيقها رسميا فى القسم الأول لتفادى أى أزمات أو عواقب قد تحدث فى المباريات ل التقنية المستحدثة فى الكرة بالعالم.

واصدر عبد الفتاح فى المؤتمر الصحفى المقام حاليا فى مشروع الهدف، لشرح تقنية حكم الفيديو، إن الاتحاد الدولى “فيفا” يستعين بـ3 حكام وغرفة خاصة لتطبيق حكم الفيديو فى اللقطات المعادة، أما فى مصر فيصعب تطبيق هذه التقنية ل التكاليف.

وعقد عصام عبد الفتاح مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم بمركز الهدف بمدينة السادس من أكتوبر لشرح الخطوات العملية، التى اتخذتها لجنة الحكام فيما يتعلق بالاستعانة بالحكم الإضافى أو الفيديو.



حالات تحكيمية يطبق فيها تقنية الفيديو



حالات يطبق فيها تقنية الفيديو



صورة توضح الهدف الرئيسى من الحكم الخامس والفيديو



طرق التسنةل مع تقنية الفيديو فى التحكيم



عصام عبد الفتاح فى مؤتمر الحكام



عصام عبد الفتاح والمخرج محمد نصر فى مؤتمر الحكام



كيفية عمل الحكم الفيديو



مؤتمر تفعيل الحكم الخامس فى الدورى

المصدر : مصر ناين