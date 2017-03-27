مجلس الشيوخ يستجوب صهر ترامب فى تحقيقات التدخل الروسى بالانتخابات الأمريكية

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية النقاب عن أن لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ ستستجوب جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ؛ كبعض من تحقيقها فى التدخل الروسى فى الانتخابات الرئاسية لسنة 2016.

واصدر ت الصحيفة- فى تقرير بثته على موقعها الالكترونى- :”إن اللجنة تريد أن تستجوب كوشنر أحد مستشاريه حول الاجتماعات التى رتبها مع السفير الروسى سيرجى كيسلياك”..مبينة بأنه تم ابلاغ مكتب محامى البيت الابيض الشهر الحالى بطلب اللجنة.

وكان البيت الابيض قد اعترف فى وقت سابق بعقد اجتماع فى ديسمبر الماضى فى برج ترامب بين كوشنر والسفير الروسى سيرجى كيسلياك ومستشار الامن القومى السابق مايكل فلين حيث ركزت المناقشات فى ذلك الاجتماع على إمكانيات تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن كيسلياك طلب عقد اجتماع ثان وأرسل كوشنر نائبا له لحضور هذا الاجتماع.

وقد كشف مدير مكتب التحقيقات الفيدرالى جيمس كومى الأسبوع الماضى عن أن المكتب يحقق فى المحاولات الروسية للتدخل فى الانتخابات الرئاسية لسنة 2016 ؛ بما فى ذلك الروابط أو التنسيق بين اعضاء حملة ترامب وموسكو.

المصدر : مصر ناين