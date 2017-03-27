هانى سلامة ينتهى من تصوير مشاهد الأكشن فى طاقة نور بدهشور

انتهى المخرج رؤوف عبد العزيز من تصوير أصعب مشوف الأكشن فى مسلسله الجديد “طاقة نور” بطولة الفنان هانى سلامة، والمقرر عرضه خلال السباق الرمضانى المقبل، وتم تصوير المشوف فى منطقة دهشور وكانت عبارة عن أعداد من المطاردات والتفجيرات داخل السياق الدرامى من المسلسل.

ونفذها رؤوف عبد العزيز باستخدام أحدث التقنيات الحديثة فى التصوير وذلك لجعل الصورة على الشاشة أكثر عمقا وحركة وحيوية لخروج المسلسل للمشوفين فى أفضل صورة ممكنة.

وخضع الفنان هانى سلامة لتدريبات مكثفة على يد مدرب الايكيدوا محمد السيد من أجل مشوف الأكشن التى نفذها مصمم الأكشن والمعارك محمد عزب، وقام بتنفيذ التفجيرات هانى المغربى.

ومن ناحية أخرى يتواجد اليوم فريق عمل مسلسل “طاقة نور” فى مدينة 6 أكتوبر لتصوير أعداد من المشوف الخارجية فيها.

يشار إلى أن مسلسل “طاقة نور” من الأعمال القوية التى تنافس بقوة خلال السباق الرمضانى المقبل ويقوم ببطولته الفنان هانى سلامة، وصلاح عبد الله، وحنان مطاوع، وميس حمدان، ووليد فواز، وإيهاب فهمى، وعايدة رياض، وأشرف عبد الغفور، وصفاء جلال، هيدى كرم، ومحمد أبو الوفا، وأحمد حلاوة، ونضال نجم، وحمزة العيلى، وجيهان خليل، والشاب محمد ناصر، والفنانة الشابة هند عبد الحليم.

المصدر : مصر ناين