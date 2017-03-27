بالصور وفد صينى يزور جامعة بنها لبحث أوجه التعاون العلمى

استقبل الدكتور السيد يوسف القاضى، رئيس كلية بنها، اليوم وفد صينيا من جامعات وهان وفى منتصف الصين الزراعية ضم كل من الدكتور تيانج هانج مدير مكتب شئون أعضاء هيئة التدريس بكلية فى منتصف الصين والدكتور شياوشولى نائب مدير مكتب التعاون الدولى بالكلية وتشن دجابج نائب مدير قسم الشراكة الدولية بالمكتب وذلك لكشف أوجه التعاون بين الجانبين.

واصدر القاضى، فى بيان، ان كلية بنها تولى اهتماما كبيرا بالإنفتاح على العالم والتعاون مع الجامعات العالمية وزيادة التبادل الطلابى واعضاء هيئة التدريس مشيرا الى الشعبين المصرى والصينى متقاربين فى الحضارات والعادات والتاصدر يد، مشيرا الى انه قد تم قام بفتح برامج للطلاب الصينيين الراغبين في تعلم اللغة العربية بكلية بنها.

حضر اللقاء الدكتور جمال إسماعيل نائب رئيس الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمود مغربي عميد كلية الزراعة والدكتور محمد أبو سالم عميد كلية الطب البيطري وامين سنة الكلية .



وفد صينى يزور كلية بنها لكشف أوجه التعاون العلمى (1)

وفد صينى يزور كلية بنها لكشف أوجه التعاون العلمى (2)

وفد صينى يزور كلية بنها لكشف أوجه التعاون العلمى (3)

وفد صينى يزور كلية بنها لكشف أوجه التعاون العلمى (4)

وفد صينى يزور كلية بنها لكشف أوجه التعاون العلمى (5)

وفد صينى يزور كلية بنها لكشف أوجه التعاون العلمى (6)

وفد صينى يزور كلية بنها لكشف أوجه التعاون العلمى (7)

وفد صينى يزور كلية بنها لكشف أوجه التعاون العلمى (8)

المصدر : مصر ناين