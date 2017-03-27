حسام البدرى جوزيه أعظم مدرب فى تاريخ الأهلى وأسرته سبب اعتزاله

أكد حسام البدرى المدير الفنى للأهلى، أن البرتغالى مانويل جوزيه المدرب السابق للفريق يعتبر أعظم مدرب فى تاريخ القلعة الحمراء بالأرقام والبطولات.

واتخذ جوزيه قرارا أمس باعتزال التدريب، بعد مشوار طويل مع الأهلى والأندية البرتغالية.

واصدر البدرى لـ”اليوم السابع”: “اعرف جيدا أن جوزيه مُهتم ومُرتبط بأسرته لأبعد الحدود، وأعتقد أن هذا الأمر هو سبب قراره باعتزال التدريب”.

وشوف: “بشكل سنة جوزيه صنع إنجازات كبيرة وعظيمة مع الأحمر وعاصره جيل رائع من اللاعبين الكبار، وهو ما ساهم فى جميع الإنجازات التى تحققت على المستوى الشخصى استفدت منه، وأتمنى له التوفيق فى الفترة المقبلة”.

المصدر : مصر ناين