ترقية عضو هيئة تدريس وتعيين مدرسين بجامعة طنطا

وافق مجلس كلية طنطا في جلسته المنعقدة ، برئاسة الدكتور إبراهيم عبد الوهاب سالم القائم بعمل رئيس الكلية ،على منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ للدكاترة مدحت عبد المجيد غازي وعبير عبد المنعم شهبة ،ورانيا جابر سنةر ومحمد عبد المعطي البلتاجي بكلية الطب، وسامية السيد فرحات بكلية الآداب، وأمل محمد كباش وكاميليا عبد الحميد أبو السعود بكلية الصيدلة، وناصر إبراهيم عبد القادر بكلية الزراعة، ومنال فوزي الديب بكلية التربية الصنف ية .

وكما وافق المجلس على منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد ،للدكاترة مروة محمد عزت عبد المنصف بكلية الطب، ومنى عبد الحميد الأعصر ،وإيمان جوده عبد الحليم ونجلاء قام بفتحي خضر بكلية الصيدلة، محمد كمال النمر وسعيد محمود علام بكلية الهندسة، ورانيا محمد الشال بكلية الزراعة، وإيمان محمد ربيع بكلية التربية الصنف ية.

كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس، للدكاترة أحمد محمد بلحة ومعتز محمد أبو سبع بكلية الطب، ومحمد لطفي حلاوة بكلية العلوم، وأميرة عصام الدين عزقول بكلية الآداب ،بالإضافة إلى الموافقة على منح 16 درجة دكتوراه و 46 درجة ماجستير.

من ناحية أخرى كرم الدكتور مدثر طه أبو الخير، نائب رئيس كلية طنطا لشئون التعليم والطلاب اليوم، الطالب والطالبة المثالية على مستوى الكلية للسنة 2016/2017 ، حيث حصل على لقب الطالب المثالي على مستوي الكلية عبد الرحمن رضا عبد الفتاح من كلية التربية ،في حين فازت بلقب الطالبة المثالية ندى جابر عبد العظيم من كلية طب الأسنان ، جاء ذلك في الحفل الذي نظمته كلية طنطا، تحت رعاية الدكتور إبراهيم عبد الوهاب سالم القائم بعمل رئيس الكلية للاحتفال بطلابها المثاليين.

شهد الحفل تكريم نائب رئيس الكلية للطالب ،والطالبة المثالية على مستوى كل كلية ،وذلك تأكيداً على حرص الكلية على الاهتمام بطلابها، وتنمية المهارات والمواهب لديهم من خلال المسابقات المتصنف ة ،في كافة الأنشطة التي ترفع من قدراتهم وتساعدهم على التفوق والتميز.



تكريم الطالبة



جانب من التكريم



حفل التكريم

المصدر : مصر ناين