تجديد حبس الناشط هشام جعفر يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة

جددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حبس هشام جعفر، مدير مؤسسة “مدى الإعلامية” 45 يومًا على ذمة التحقيقات، فى القضية رقم 720 لسنة2015 حصر تأمين دولة عليا.

صدر القرار من الدائرة 17 جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حمادة محمد شكرى وعضوية المستشارين نصار بربرى وأسامة محمد على، وأمانة سر ياسر عبد العاطى وعبد المسح فل وهانى حمودة.

ويواجه المتهم تهم الانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف القانون، وتلقى رشوة دولية.

المصدر : مصر ناين