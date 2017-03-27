فى عيد ميلادها الـ تعرف على ماريا كارى الأكثر مبيعاً فى

تحتفل النجمة العالمية ماريا كارى اليوم الاثنين 27 مارس بعيد ميلادها الـ47، تلك النجمة التى تعد من أبرز الفنانين فى عالم الموسيقى منذ أن بدأت مشوارها الفنى من 3 عقود، فقد كانت واحدة من أكثر الفنانين طلبا فى الحفلات العالمية، باعت أكثر من 200 مليون من التسجيلات فى جميع أنحاء العالم، مما يجعلها واحدة من الفنانين الأكثر مبيعاً فى كل العصور، ولا زالت تواصل طريقها الى أن اليوم، نظرا لامتلاكها العديد من المواهب التى سخرتها فى الوصول للنجومية فهى مغنية، كاتبة أغانى، منتجة أسطوانات، ومشبه ة أيضًا.



ماريا كارى

ماريا كارى التى ولدت فى يمدينة لونج آيلند بنيويورك، سنة 1970 ظهرت على الساحة الفنية لأول مرة بعد ما صدر ألبومها الأول الذى يحمل اسمها ماريا كارى فى سنة الذى حصل على العديد من شهادات البلاتينيوم وأربعة أغانى متتالية فى المركز الأول على الرسم البيانى الأمريكى بيلبورد هوت 100 تحت إشراف منفذ تسجيلات كولومبيا تومى موتولا الذى أصبح فى وقت لاحق زوجها.



ماريا كارى

واصلت النجاح مع عدة ألبومات شبه إيموشن، وميوزك بوكس، مارى كريسماس، كما صنع ألبومها الإستديو الخامس داى دريم تاريخا موسيقيا عظيما الذى تضمن أغنية ون سويت داى، بعدما أمضت ستة عشر أسبوعاً على على موقع الاغانى الشهير بيلبورد هوت 100، والتى لا تزال أطول أغنية تصدرت المركز الأول فى تاريخ هذا الموقع أثناء تسجيل الألبوم.



ماريا كارى

كرمت فى سنة 1998 من أجل اعتبارها أفضل فنان مبيعاً فى العالم فى التسعينات فى حفل توزيع جوائز الموسيقى العالمية، أيضاً سميت الفنانة الأكثر مبيعاً فى الألفية فى سنة 2000، وفقاً لاتحاد صناعة التسجيلات الأمريكية، تعتبر ماريا ثالث فنان فى قائمة الأكثر مبيعاً من النساء فى الولايات المتحدة، مع 63.5 مليون ألبوماً فى 2012، أدرجت ماريا فى المرتبة الثانية فى قائمة فى إتش 1 “100 أعظم النساء فى الموسيقى”، فازت ماريا بخمس جوائز جرامى، 17 جائزة موسيقية عالمية، 11 جائزة موسيقية أمريكية، و31 جائزة بيلبورد الموسيقية، ويشار إلى أن موسوعة جينيس للأرقام القياسية، سميت ماريا بلقب Songbird Supreme



ماريا كارى



ماريا كارى

المصدر : مصر ناين