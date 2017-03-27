بالصور الرقابة الإدارية تواصل حملتها المفاجئة على دور الأيتام بالبحيرة

واصلت هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة حملتها التفتيشية المفاجئة على أعداد من دور الأيتام للوقوف على مدى تقديم الرعاية الاجتماعية وكذلك مراجعة تراخيصها الدور ومراقبة عمليات التبرعات الخاصة بها وتقديم الرعاية الطبية والبرامج الرياضية والتعليمية، حيث تم تفقد دار أيتام الزهور بمركز حوش عيسى ومؤسسة مصطفى كامل بمنطقة غرب النوبارية.

وقام وفد الرقابة الإدارية بمراقبة جودة الأغذية المقدمة ومستوى النظافة السنةة والشخصية، كما ناقش رجال الرقابة الإدارية النزلاء من الأيتام للتعرف على مشاكلهم ومطالبهم الالان ة .

ورصدت حملة الرقابة عدم الإستغلال الأشبه لدار الزهور بحوش عيسى حيث تواجد 18 طفلا فقط على الرغم من اتساع المبانى الخاصة بالدار والتى تشمل 5 طوابق، بالإضافة إلى عدم ترخيص دار المسنين الشوفة للدار رغم تجهيزها بشكل كامل.

شارك فى الحملة الدكتور حسنى البشبيشى، وكيل وزارة التضامن، بالإضافة إلى مسئولى إدارات المؤسسات الاجتماعية والصحية وفريق التدخل السريع بمديرية التضامن .



حملة الرقابة الإدارية بالبحيرة

عضو الرقابة الإدارية يستمع للأيتام

من داخل دار الأيتام

حملة الرقابة الإدارية على دور الأيتام

المصدر : مصر ناين