عصام عبدالفتاح حكم الفيديو لجميع فرق الممتاز مش الأهلى والزمالك فقط

كشف عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على لجنة الحكام، أنه سيتم تطبيق خاصية حكم الفيديو على جميع مباريات الدورى الممتاز.

شوف عبد الفتاح، لن يتم تطبيق خاصية الحكم الإضافى على الأهلى والزمالك فقط من مبدأ الأعمال بتكافؤ الفرص بين جميع الأندية.

أضاف عضو الجبلاية أنه سيتم التواصل مع الشركة الراعية للجبلاية برزنتيشن، لتوفير كاميرات التليفزيون والأدوات الخاصة بالحكم الإضافى الخاص بالصوت والصورة من أجل إنجاح التجربة.

المصدر : مصر ناين