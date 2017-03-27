محافظ مطروح واحة سيوة تستقبل السياح طوال العام لتتمتع بمقومات

أكد علاء أبو زيد محافظ مطروح، أنه تم الإعداد لاستضافة مؤتمر عنوان ” التطوير المتوازن لواحة سيوة على الخريطة الدولية” ،نظرا لما له من أهمية فى التسويق لواحة سيوة، على المستوى الدولي و،كيفية الحفاظ على مقومات الجذب السياحي، التي تتميز به واحة سيوة والتي تعتبر فريدة من صنف ها، حيث تتمتع الواحة بمقومات مناخية خاصة تجعلها قادرة عل استقبال السياح على مدار السنة، وهذه المميزات غير متوافرة فى العديد من الأماكن السياحية الأخرى.

وأضاف المحافظ فى بيان له ، أن واحة سيوة تتميز بالتصنف فى الأنماط السياحة، شبه العلاجية والبيئية والأثرية والسفاري مما يجعلها مقصد هام للسياح من جميع أنحاء العالم.

من جانبها أكدت الدكتورة دلال عبد الهادي عميد كلية الإدارة الفندقية ومقررة المؤتمر، أن المؤتمر يناقش على مدار 3 أيام، عدة محاور أهمها مقومات السياحة البيئية بالواحة، وطرق الحفاظ عليها وسبل زيادة الرقعة الزراعية، لتوفير الركيزة الغذائية اللازمة لسكان الواحة وللسائحين المحليين والدوليين، مع كيفية الحفاظ على التصنف البيولوجي بالواحة فى إطار مفهوم السياحة المتواصلة، و الاهتمام بالحرف والصناعات الصغيرة والمشغولات اليدوية ودورها فى تحسين الشروط الحياتية للمرأة السيوية.

كما يناقش المؤتمر الوعي السياحي وأثره على المرأة والطفل بالواحة، ويشهد المؤتمر مناقشة حوالي 50 كشفا علميا، حول تطوير واحة سيوة ومعالجة كافة معوقات التنمية السياحية بها بواسطة نخبة من الوزراء وأساتذة جامعات مصر.

وأضافت مقررة المؤتمر، بأنه من المقرر مشاركة الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة نائبا عن رئيس الوزراء والدكتور يحيى راشد وزير السياحة والدكتور محمد هشام الشريف وزير التنمية المحلية والدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واللواء دكتور محمد العصار وزير الانتاج الحربي والدكتور احمد زكي بدر وزير التنمية المحلية السابق وأعداد من المحافظين السابقين و أساتذة ومقرري اللجان بالمجلس الأعلى للجامعات وعمداء كليات السياحة بمختلف جامعات مصر.

كما يحضر المؤتمر دكتور محمد غنيم الأستاذ بكلية طب المنصورة ،والدكتور عمر سرحان العميد الأسبق لكلية طب المنصورة ،والدكتور أحمد جمال الدين وزير التربية والتعليم الأسبق ،والدكتور عمر عزت سلامة وزير التعليم العالي الأسبق ،والدكتور احمد شهاب الدين رئيس كلية المنصورة الأسبق وأول مؤسس لفكرة السياحة العلاجية بمحافظة الدقهلية.

المصدر : مصر ناين