مهاجم الزمالك يزور معسكر سموحة قبل مواجهتهما فى الدورى

حرص حسام باولو مهاجم الزمالك على زيارة معسكر سموحة المقام حاليا، وقام بمصافحة زملائه فى ناديه القديم وأبرزهم أحمد تمساح وأحمد دويدار وأعضاء الجهاز الفنى بقيادة مؤمن سليمان.

وانتقل باولو من صفوف سموحة للزمالك خلال فتره الانتاصدر ات الشتوية الماضية، بناء على طلب من محمد حلمى المدير الفنى السابق للزمالك.

تعد زيارة باولو لفريقه السابق هى الأولى له منذ انتاصدر ه للأبيض فى فترة الانتاصدر ات الشتوية الماضية، ويستعد لمواجهة فريقه السكندرى السابق مطلع أبريل المقبل خلال مواجهة الزمالك وسموحة.

المصدر : مصر ناين