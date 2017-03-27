بالصور رئيسة وزراء بريطانيا تدريبات ضخمة على مكافحة الإرهاب فى أكتوبر

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى أن لندن ستجرى تدريبات عسكرية واسعة فى أكتوبر، فى أجزاء من اسكتلندا وشمال البلاد.

وجاء الإعلان بعد أيام من قتل مهاجم لأربعة أشخاص فى العاصمة.

واصدر ت ماى فى بيان: “النظام البريطانية تعتبر التأمين القومى فى أرجاء المملكة المتحدة على رأس أوياتها.”

وأضاف البيان: “إن شبه هذه العمليات التدريبية ستلعب دورا ملحوظا فى ضمان قدرة قوات الواجبة وغيرها من مؤسسات الرد على الحصول على آخر المعلومات من المخابرات والموارد من قوات التأمين البريطانية لتتمكن من توفير الحماية ضد الإرهاب فى أى بقعة على أرضنا.”

وذكر البيان المرسل بالبريد الإلكترونى من مكتب ماى أن شبه هذه التدريبات تجرى بانتظام.



تيريزا ماى



رئيسة الوزراء البريطانية أثناء كلمتها



رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى



رئيسة الوزراء البريطانية



كلمة تيريزا ماى

المصدر : مصر ناين