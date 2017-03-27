أسوان تفوز على طنطا بهدف وديا

فاز نادى أسوان على طنطا بهدف فى المقابل لا شىء، فى المباراة الودية التى أقيمت بينهما بمعسكر الفريق الأسوانى بأحد فنادق القاهرة.

وشهدت المباراة قيام خالد عيد المدير الفنى لطنطا، بإشراك اللاعبين الجدد الذى تم التعاقد معهم فى يناير الماضى، خاصة ثلاثى الأهلى، بالإضافة لإشراك محمد ظريف القادم من إنبى فى فترة الانتاصدر ات الشتوية الأخيرة.

من جانبه، أكد خالد عيد المدير الفنى لطنطا، أن الهدف من المباريات الودية هو إحداث حالة من التجانس بين لاعبى الفريق، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من إشراك اللاعبين من أجل تحقيق حلم الجماهير بالبقاء فى الدورى الممتاز.

المصدر : مصر ناين