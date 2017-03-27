صحة المنوفية تحرر محضرا ضد مدير مدرسة بعد إصابة الطلاب باشتباه تسمم

اصدر ت الدكتور هناء سرور وكيل وزارة الصحة بالمنوفية إنه تم تحرير محضر لمدير مدرسة “آل نجم الدين” الابتدائية بشعشاع عقب إصابة أعداد من التلاميذ باشتباه تسمم.

وأكدت وكيل وزارة الصحة، فى تصريحات لـ”اليوم السابع”، أنه تم الحصول على العينات من التلاميذ وإرسالها إلى المسنةل المركزية من أجل فحصها ومعرفة سبب الإصابات.

وأظهر ت وكيل الوزارة أنه تم توفير العلاج الكامل للطلاب والمحاليل الكاملة ورفع درجة الطوارئ القصوى لمشوفة الحالات والوقوف على المشوفة الدورية لها.

المصدر : مصر ناين