الجبللاية تعتمد قرارات لجنة مسابقات الكرة النسائية

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسةالباشمهندس هانى أبو ريدة، قرارات لجنة مسابقات الكرة النسائية، باعتبار نادى كفر سعد فائزاً 2/ صفر على نادى الطيران، طبقاً لما ورد فى تقرير حكم ومراقب المباراة التى كان مقرراً إقامتها يوم الجمعة 17 مارس الجارى، وألغاها الحكم بعد انتظار المدة القانونية، لعدم تجهيز الملعب الذى كانت تقام عليه مباراة أخرى.

وتقرر عدم مرافقة محمود محيى الدين المدير الفنى لكفر سعد لفريقه الى أن نهاية الموسم بعد طرده فى مباراة فريقه مع الإعلاميين لاعتراضه على الحكم، وهو متواجد فى المدرجات رغم إيقافه لما بدر منه من تصريحات غير صحيحة فى وسائل الإعلام.

المصدر : مصر ناين