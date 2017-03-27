جامعة الزقازيق تفوز بدرع الملتقى الرابع للنانو تكنولوجى للجامعات المصرية

استقبل الدكتور خالد عب دالبارى رئيس كلية الزقازيق الفريق الفائز بدرع الملتقى الرابع للنانو تكنولوجي للجامعات المصرية الذي أقيم بكلية طنطا بمشاركة جميع الجامعات المصرية بحضور الدكتور خالد حسنى وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومستشار اللجنة العلمية العليا للكلية ورئيس نادي العلوم وأكمل الكيلانى مدير إدارة النشاط العلمى بالإدارة السنةة لرعاية الشباب.

حيث شارك الفريق المكون من أربعة طلاب هم محمد علاء محمد ، وأحمد عادل جمعة ، خالد محمد عبد الرحمن ، محمود محمد عوض الله بكلية الهندسة ، والطالبة آلاء عبد الرحمن بكلية الطب البيطري بثلاث ابتكارات الأول حزام خاص بالمكفوفين لتوجيههم لتفادي العقبات والثاني جهاز أنتي أزمة خاص يتنبأ بالأزمات القلبية ويمكنه إرسال رسالة تنبيهية لأى رقم موبايل متصل عليه والثالث روبوت بست أرجل لتسهيل الوصول إلي مناطق غير ممهدة يصعب علي الإنسان الوصول إليها .

وفى سياق أخر أعلن الدكتور محمد بركة عميد كلية الصيدلة ، فى بيان له اليوم ،إن خريجي الكلية وجهة مشرفة لكلية الزقازيق فهم يشغلون مناصب قيادية في مصر علي سبيل المثال لا الحصر خمسة منهم عمداء لكليات الصيدلة بخمس جامعات مصرية لأن التخطيط سبيلنا لتطوير الكلية منذ البداية، والتخطيط الاستراتيجى أفضل الطرق لتطوير واستحداث البرامج المتميزة لرفع ترتيب الكلية على المستوى العالمي وضمان رفع مستوى الخريجين لتطوير مهنة الصيدلة.فى مصر،ونعمل على أن تكون صيدلة الزقازيق ذات ترتيب عالمى.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته بالتعاون مع وحدة التخطيط الاستراتيجي ضمن سلسلة ندواتها التى تناقش التخطيط الاستراتيجي من المنظور اليابانى التى تنظمها وحدة التخطيط بالكلية بالتعاون مع مختلف كليات الكلية بحضور الدكتورة ميرفت عسكر وكيل الكلية للدراسات العليا والدكتورة منى فؤاد وكيل الكلية لتنمية المجتمع والدكتورة غادة شاكر وكيل الكلية لشئون الطلاب وأعضاء هيئة التدريس .

ومن جهته أكد الدكتور عبد اللطيف المر، أستاذ الصحة السنةة بطب الزقازيق ومدير وحدة التخطيط بالكلية على ان وضع أهداف قصيرة المدى واحد من اهم المحاور لتطبيق الخطط الاستراتيجية على الواقع مشيرا الى أهمية تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية، موضحا تميز التجربة اليابانية بالإنضباط والدقة والالتزام بالمعايير الموضوعة بالإضافة إلى أهمية تخصيص الموارد المالية والفنية لتحقيق المشروعات مشيدا بدور وزارة التعليم العالي فى نشر تجربة اليابان.

ومن جهتها أظهر ت الدكتورة راوية مديرة وحدة التخطيط بالكلية الى الخطوات العملية التى تقوم بها الكلية تحديث خطتها، وإختتم اللقاء بمناقشة مفتوحة حول تطوير العمل بالكلية وضمان كفائة الخريجين.