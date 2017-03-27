بالصور أهالى قنا يضبطون سيدات يتسولن بطفل والأمن يفرقهم بقنابل

ضبط الأهالى بمركز قنا 5 سيدات برفقتهم طفل اعتقادا منهم باختطافه أثناء استقلالهم سيارة قادمة من قرية المحروسة متوجهة إلى مدينة قنا وتم تسليمهم إلى كمين دندرة بمدخل مدينة قنا، فيما تجمع العشرات من الأهالى بالقرب من الكمين.

فيما دفعت مديرية التأمين بقوات تأمين وسيارات مدرعات فى محاولة لنقل السيدات المشتبه فيهن إلى مركز الواجبة إلا أن تجمع الأهالى حال دون ذلك، فى محاولة لإخراج المتهمات والتحفظ عليهن بمركز واجبة قنا للتحقيق معهن فى الاتهامات الموجهة لهن من الأهالى ومعرفة أهلية الطفل.

وأطلقت قوات الواجبة قنابل مسيلة للدموع لتفريق الأهالى المتواجدين بمحيط كمين واجبة دندرة، وأمر اللواء صلاح حسان مدير تأمين قنا، بفحصهم وبيان مدى صلة القرابة التى تربطهم بالطفل.



الأهالى يتجمعون أمام كمين دندرة

تجمهر الأهالى لتسليم المتسولات لكمين دندرة

ضبط 5 سيدات يتسولن بطفل

المصدر : مصر ناين